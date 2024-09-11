Дослідження показало, що люди, які п'ють каву щодня, мають на 11 – 13% більшу м'язову масу. Водночас кава без кофеїну не мала значного ефекту.

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Як кава може впливати на здоров'я

Вчені припускають, що щоденне вживання кави може допомогти запобігти втраті м'язової маси та сили в процесі старіння.

Дослідження показало, що люди, які пили каву щодня, мали на 11 – 13% більшу м'язову масу.

Цей зв'язок спостерігався не у всіх учасників дослідження. Зв'язок між споживанням кави та збільшенням м'язової маси "зникав" у людей з індексом маси тіла (ІМТ) понад 30,

– заявив доктор медичних наук, геріатр з Клівлендської клініки.

Зауважимо, що для дослідження вчені проаналізували дані про стан здоров'я понад 8 300 дорослих американців, зібрані між 2011 та 2018 роками. Середній вік учасників становив близько 40 років, причому більшість з них були жінками.

Дослідники оцінили м'язову масу, скануючи щільність кісткової тканини, а також оцінили споживання кави на основі анкети для самозвіту, які учасники заповнювали двічі протягом дослідження.

Що може відігравати ключову роль у захисті м'язової маси

Дослідники поки не змогли пояснити механізм, за яким споживання кави може впливати на збільшення м'язової маси, проте припускають, що протизапальні властивості кофеїну можуть відігравати в цьому певну роль.

Кава містить безліч протизапальних сполук, а відомо, що запалення пов'язане зі зменшенням м'язової маси,

– зауважила доктор філософії, магістр медицини, лікар-дієтолог Дана Ханнес.

Спортивний дієтолог і фізіолог Хейді Скольник вважає, що кава може сприяти підтримці аутофагії – процесу, який допомагає "переробляти" старіючі клітини.

Ханнес каже, що люди, ймовірно, повинні пити каву роками, аби побачити реальну користь для здоров'я.

"З віком важливо підтримувати м'язову масу, тому що м'язи дозволяють нам зберігати рівновагу, залишатися рухливими і активними, [і] вони допомагають нам перетравлювати і засвоювати їжу", – заявив дієтолог.