Як і перед першим поєдинком, деякі експерти та фанати боксу схиляються до того, що перемогу здобуде Ф'юрі, пише 24 Канал. Попри те, що Тайсон програв перший бій, у світі боксу досі вважають, що хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького суперника. Однак Усик цей вислів вже неодноразово спростовував.

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Що Ф'юрі їв до першого бою з Усиком

Схоже, що після поразки в першому поєдинку Ф'юрі зробив висновки й вирішив скинути вагу, щоб встигати за швидким українцем. Принаймні про це свідчить інформація ЗМІ, які розкрили, що ж їсть та якої дієти дотримується британський важковаговик.

Перед першим поєдинком видання The Sun писало, що Тайсон Ф'юрі дотримується дієти на 6 000 калорій на день, щоб підготуватися до бою з Усиком.

Тоді The Sun розповідало, що Ф'юрі їсть свій перший сніданок о 10 ранку, який складається з омлету з п'яти яєць з беконом з індички, двох великих смажених картоплин і половинки авокадо.



Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

В інші дні він їсть три яєчні з сосисками з індички або курятини, картоплю і фрукти, такі як ананас або чорниця. Опівдні Ф'юрі перекушує фруктами, протеїновим коктейлем, арахісовим маслом або грецьким йогуртом.

О 15:00 він обідає, і це може бути лосось з лимонним перцем або страва з курки: стегенця, грудка барбекю або карі з картоплею та овочами. Тайсон вечеряє о 18:00, що є варіацією одного з його обідніх прийомів їжі.

Він також перекушує двічі, о 9 і о 12 годині, фруктами, протеїновими коктейлями, йогуртами або чорним шоколадом.

Як Тайсон Ф'юрі змінив дієту перед реваншем

У реванші "Циганський король" прагне бути більш потужним та швидким, пише The Telegraph. Свій тренувальний табір колишній чемпіон світу розпочав, дотримуючись дієти на 5 000 калорій на день

У тренувальному таборі він харчувався нежирним м'ясом – тако з яловичого фаршу, курячими коржиками, лососем або ягням. На сніданок їв рогалики з яйцем, сиром і курятиною.



Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі на дуелі поглядів / Фото Getty Images

Після тренувань він перекушував фруктовими боулами, а в якості вуглеводів – білим рисом і пастою для підживлення до і після тренувань, а також під час спарингів. Високий вміст білка був розроблений для підтримки його м'язової маси.

Ця підготовка буде відповідати побажанням його команди, яка хоче, щоб Ф'юрі був максимально потужним і швидким у цьому реванші,

– пише The Telegraph.

Марріотт, дієтолог Ф'юрі, розповів, що у бійця є власний шеф-кухар в Ер-Ріяді, який готує всі його страви, оскільки його калорійність знижена до 3500 – 4000 на день.



Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

Тайсон скоротив споживання червоного м'яса в тиждень бою і збільшив споживання вуглеводів.

"У день бою мова йде про ефективну їжу, паста, білий рис, без високих жирних калорій і трохи "білого м'яса". Тайсон почав повертатися до овочів, і ми даємо йому пшеничну траву і спіруліну", – сказав дієтолог боксера.

Ф'юрі також дотримується вітамінної дієти: висока доза вітаміну D3, висока доза вітаміну B12, магній, калій, Омега 3 та елітний колаген.

Нагадаємо, що реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії у ніч з 21 на 22 грудня. На кону стоятимуть усі титули чемпіона світу, якими Усик володіє у важкій вазі.