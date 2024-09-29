Якщо вам потрібне авокадо, однак воно ще зелене, то можна скористатись деякими лайфхаками із мережі. На сторінці Honest Hotel Reviews поділились перевіркою 5 з них.

Дивіться також Бургери, оливки та каррі: що люблять їсти члени королівської родини

Авокадо на підвіконні

Радять просто взяти авокадо і покласти на підвіконня.

Однак в результаті через 4 дні авокадо не дозріло, воно не мʼяке і не таке на смак, як має бути.

Авокадо з яблуком і бананом

Для цього способу потрібні паперовий пакет, авокадо, яблуко та банан. Усі три продукти треба покласти до пакета, завернути його покласти на підвіконня.

У результаті через 4 дні авокадо стало мʼяким і саме такої консистенції, як має бути.

Авокадо з борошном

Для цього способу необхідно взяти паперовий пакет, авокадо та борошно. До паперового пакета насипати трохи борошна, приблизно пів склянки, і покласти туди авокадо. Пакет потрібно закрити та покласти на підвіконня.

Через 4 дні авокадо стало мʼяким і саме такої консистенції, як має бути.

Авокадо в духовці

Для цього знадобиться фольга, авокадо та розігріта до 200 градусів духовка. Авокадо треба загорнути у фольгу і покласти до духовки. Його потрібно дістати через 4 хвилини.

У результаті авокадо стало надзвичайно мʼяким, проте має запах смажених каштанів і смак не того авокадо, який би хотілося скуштувати.

Авокадо та фен

Авокадо потрібно загорнути у фольгу та нагрівати феном приблизно 10 – 20 хвилин. Потім розгорнути його. Після цього можна залишити авокадо на підвіконні.

Авокадо справді стало мʼякшим, але навіть після 4 днів на підвіконні воно залишається недостатньо м'яким, щоб їсти його та насолоджуватися.