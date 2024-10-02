Під час досліджень та спілкування з експертами She Finds дізналися про те, як неправильне харчування може призвести до передчасного посивіння волосся. Експерти назвали три продукти, багаті на поживні речовини, які можуть уповільнити появу сивини.

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Ягоди

Докторка Анна Чакон, сертифікована дерматологиня, розповіла, що "передчасне посивіння може виникати у деяких жінок з різних причин".



Ягоди допомагають зупинити появу сивини / Фото Shutterstock

Однак вона наголосила, що здоровий раціон, що включає ягоди, сприяє зміцненню, покращенню кольору та м'якості волосся.

За словами експертів, чорниця, полуниця та ожина містять багато антиоксидантів, які допомагають боротися з окислювальним стресом в організмі – фактором, що може призвести до передчасного посивіння.

Листова зелень

Такі продукти, як шпинат, капуста та мангольд, багаті на вітаміни A, C та E, а також на важливі мінерали, як-от залізо та кальцій.

Ці поживні речовини є необхідними для підтримки здоров'я волосся, зокрема його кольору.



Зелень містить поживні речовини, які підтримують здоров'я волосся / Фото Shutterstock

Посивіння – це "природний процес, який відбувається, коли клітини, що виробляють пігмент у волосяних цибулинах, починають відмирати або ставати менш активними", додає Анна Чакон.

Це відбувається, коли "меланоцити перестають виробляти меланін, пігмент, що надає волоссю його колір". Це може бути зумовлено "генетичними факторами, дефіцитом B12, неправильним харчуванням або певними медичними станами".

Вживання більшої кількості листових овочів може помітно покращити вигляд та колір волосся.

Горіхи та насіння

Експерти зазначають, що мигдаль, волоські горіхи, лляне та насіння чіа є чудовими джерелами біотину – вітаміну групи B, який зміцнює волосся та може допомогти запобігти передчасному посивінню.



Горіхи зміцнюються здоров'я волосся / Фото Shutterstock

Крім того, вони багаті на цинк, який сприяє здоров'ю волосся. Докторка Ребекка Гілтон, дерматологиня в J-Beauty, зазначила, що горіхи та насіння – це хороше джерело цинку, мінералу, що важливий для здоров'я шкіри та волосся.

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