У Японії трек Bad Guy отримав нове звучання завдяки двом дівчатам, які підкорили соцмережі, пише 24 Канал. Вони зіграли пісню Біллі Айліш на традиційних музичних інструментах у Японії.

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Як у Японії зіграли трек Bad Guy

Швидше за все, для виконання мелодії одна з дівчат використала сямісен або ж сансін. Хай там як, але дівчата вразили не тільки мелодією, але й чарівним образом гейш.

Японки зіграли Bad Guy: дивіться відео

Всього за кілька днів відео зібрало чверть мільйона вподобайок, а також кілька мільйонів переглядів. У коментарях люди з різних куточків світ, в тому числі з України, залишають схвальні відгуки.

"Вони такі прекрасні, що неможливо відвести очей", – пише один з користувачів TikTok. "Які ж кайфові, харизма енергетика, пожежа просто", – йдеться ще в одному коментарі.

У Японії трек Bad Guy отримав нове звучання: дивіться відео

Дехто у коментарях вже встиг помітити слід американського режисера Квентіна Тарантіно. Зокрема, у дівчат дуже схожий образ на героїню фільму "Вбити Білла" О-рен Ішіі.

У фільмі вона була колишньою учасницею елітного загону найманих вбивць "Смертоносні гадюки". Пізніше вона стала головою токійської мафії.