Зараз у Qnote працює 10 котів, які постійно перебувають в офісі. Щоб забезпечити комфорт своїм незвичайним "співробітникам", компанія облаштувала приміщення спеціальними полицями та 12 котячими туалетами.

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Стало менше звільнень

Кожен кіт має свою власну "посаду" в компанії, наприклад, "головний клерк", "менеджер", "аудитор" або "кошка-крісло". Очолює "котячий відділ" Футаба, якій вже 20 років, і вона займає найвищу позицію в офісі, навіть випереджаючи свого людського боса, Нобуюкі Цуруту.

Для 32 працівників офіс став затишним місцем роботи завдяки спілкуванню з котами. Цурута, будучи великим шанувальником кішок, зазначає, що багато працівників теж мають котів вдома, що допомагає створювати теплу атмосферу. Крім того, коти стали ефективним засобом залучення нових кадрів і сприяли зменшенню кількості звільнень.

Компанія Qnote займається розробкою веб-сайтів і додатків, і любов до котів є однією з важливих вимог для кандидатів на роботу. Сайт компанії переповнений фотографіями їхніх пухнастих "колег".

Цурута визнає, що коти іноді відволікають співробітників від роботи, проте це не створює значних проблем. Натомість вони додають офісу особливого затишку, і співробітники добровільно доглядають за котами, змінюючи лотки та годуючи їх, коли офіс зачинений.