Третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів – соцопитування

За даними соціологічного опитування, третина українців у 2021 році змогли реалізувати більшість своїх планів та задумів, або й усі. Приблизно така ж кількість наших громадян наприкінці року задоволена своїм життям.

Загалом позитивно реалізацію своїх планів у 2021 році оцінили 30% українців. Водночас своїм життям задоволені 38% громадян.

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Результати дослідження

Усім учасникам опитування запропонували оцінити своє життя, реалізацію планів та успіхи 2021 року за шкалою від 0 до 5, тобто від "зовсім незадоволений" до "повністю задоволений".

Реалізація планів. За даними соцопитування, 7% українців повністю реалізували свої плани. Водночас 23% громадян здійснили більшість своїх задумів. Невдалим 2021 для втілення своїх планів назвали 13% респондентів.

За даними соцопитування, 7% українців повністю реалізували свої плани. Водночас 23% громадян здійснили більшість своїх задумів. Невдалим 2021 для втілення своїх планів назвали 13% респондентів. Задоволеність життям. В Україні 13% громадян повністю задоволені своїм життям. Також чверть українців більше ніж задоволена. 11% українців повністю незадоволені.

В Україні 13% громадян повністю задоволені своїм життям. Також чверть українців більше ніж задоволена. 11% українців повністю незадоволені. Успішність року. Так само як і з реалізацією планів, 7% респондентів назвали 2021 рік повністю успішним. Ще 26% українців назвали цей рік успішним. Невдалим 2021 рік виявився для 13% громадян.

Найбільший рівень успішності та задоволеності життям вказали респонденти з високим рівнем доходу, однак найбільше планів реалізували українці з прибутком більшим ніж середній.

Своїм життям найбільше задоволені українці віком від 18 до 29 років.



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Що відомо про опитування

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1600 респондентів. Інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Терміни проведення: 4 – 7 грудня 2021 р.

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