Три з п'яти країн Східної Європи мають рекордні показники смертності від COVID-19

Кількість смертельних випадків від коронавірусу у країнах Східної Європи перевищила 1 мільйон. Серед лідерів – Росія, Польща та Україна.

Європа значно постраждала від COVID-19

Східна Європа становить 39% населення регіону, і понад половину всіх випадків смертей від COVID-19 фіксують у Європі.

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Так, станом на 30 грудня, у трьох з п'яти країн реєструють найвищу кількість добових смертей у Європі. Йдеться про Росію, Польщу та Україну.

Кількість жертв від коронавірусу у Східній Європі в четвер досягла 1 045 454, у порівнянні з 1 873 253 особами у всій Європі.

Територія Східної Європи складається з Білорусі, Болгарії, Чехії, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Вплив Омікрону

Водночас у Східній Європі виявили відносно небагато випадків інфікування варіантом Омікрон на відміну від Західної Європи, де щоденні випадки б'ють рекорди.

Також стрімко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19 серед американців – наразі там найвищий рівень за всю історію.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що пандемія коронавірусу затягнеться. Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними.

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