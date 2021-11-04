Три роки без Каті: в Україні вшанували пам'ять вбитої активістки Гандзюк

4 листопада 2021 , 21:55
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Джерело:

24 канал

В треті роковини смерті Катерини Гандзюк українці вшанували пам'ять херсонської активістки. У великих містах громадяни поклали квіти та запалили лампадки.

Активісти наголосили, що у будь-якій точці нашої держави всі пам'ятають, що сталося, та нагадуватимуть про це, бо поліцейське свавілля існує понині та стосується кожного.

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У Києві поклали квіти та запалили лампадки

Акція вшанування пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк у Києві відбулася на Поштовій площі. У ній взяли участь понад сотня людей.

Вони прийшли до мурала на її честь на площі біля Річкового вокзалу. Українці поклали квіти, запалили лампадки та віддали шану хвилиною мовчання.

  • Активісти запалили фаєри;
  • Принесли роздруковані світлини Катерини;
  • Розгорнули плакати з написами: "Давайте триматися купи", "Нам не байдуже".

Організатори заходу зазначили, що його метою є висловлення вдячності усім, хто боровся і бореться за справедливе розслідування у справі Гандзюк.


У Києві вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


В Україні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


Кияни вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


Українці вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

Українське суспільство вимагає справедливості

Одна з учасниць Марина Хромих повідомили, що активісти зібралися у Києві та інших містах України, щоб нагадати, якою чудовою людиною була Катя.

Її вбивство є дуже несправедливим і страшним злочином. Ми як українське суспільство будемо вимагати справедливості у цьому злочині, поки вона не буде досягнута,
– продовжила вона.

Водночас підкреслила, що доки справа перебуває в суді, активісти не планують проводити якихось гучних акцій, щоб це не розцінювалося як тиск на суд.


Українці вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


Активісти вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


В Україні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


У Києві вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

В інших містах вшанували пам'ять Гандзюк

У Харкові люди зібралися під будівлею обласного управління поліції. На землі активісти поставили запалені лампадки – це знак пам'яті про вогонь, який дарувала Катя.

Три роки тому була жорстока вбита Катерина Гандзюк. Наразі ми хочемо нагадати, що в будь-якій точці України всі пам'ятають, що сталося,
– підкреслили учасники акції.

"Ми будемо нагадувати про це, бо поліцейське свавілля існує понині й стосується кожного. Ми хочемо, щоб приділяли більшу увагу до поліцейського свавілля. Нагадуємо, що є жертви, за які хтось має відповісти, й жертви, про які ми будемо пам'ятати завжди", – додали вони.

У Дніпрі громадяни вшанували пам'ять, запаливши фаєри та лампадки.

Зверніть увагу! Акція пройшла паралельно ще у трьох обласних центрах: Львові, Луцьку та Івано-Франківську.


В Україні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу


Українці вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

У містах України вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

Автор: Олег Васьків