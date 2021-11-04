Три роки без Каті: в Україні вшанували пам'ять вбитої активістки Гандзюк

В треті роковини смерті Катерини Гандзюк українці вшанували пам'ять херсонської активістки. У великих містах громадяни поклали квіти та запалили лампадки.

Активісти наголосили, що у будь-якій точці нашої держави всі пам'ятають, що сталося, та нагадуватимуть про це, бо поліцейське свавілля існує понині та стосується кожного.

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У Києві поклали квіти та запалили лампадки

Акція вшанування пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк у Києві відбулася на Поштовій площі. У ній взяли участь понад сотня людей.

Вони прийшли до мурала на її честь на площі біля Річкового вокзалу. Українці поклали квіти, запалили лампадки та віддали шану хвилиною мовчання.

Активісти запалили фаєри;

Принесли роздруковані світлини Катерини;

Розгорнули плакати з написами: "Давайте триматися купи", "Нам не байдуже".

Організатори заходу зазначили, що його метою є висловлення вдячності усім, хто боровся і бореться за справедливе розслідування у справі Гандзюк.



У Києві вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



В Україні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



Кияни вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



Українці вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

Українське суспільство вимагає справедливості

Одна з учасниць Марина Хромих повідомили, що активісти зібралися у Києві та інших містах України, щоб нагадати, якою чудовою людиною була Катя.

Її вбивство є дуже несправедливим і страшним злочином. Ми як українське суспільство будемо вимагати справедливості у цьому злочині, поки вона не буде досягнута,

– продовжила вона.

Водночас підкреслила, що доки справа перебуває в суді, активісти не планують проводити якихось гучних акцій, щоб це не розцінювалося як тиск на суд.



Українці вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



Активісти вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



В Україні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



У Києві вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

В інших містах вшанували пам'ять Гандзюк

У Харкові люди зібралися під будівлею обласного управління поліції. На землі активісти поставили запалені лампадки – це знак пам'яті про вогонь, який дарувала Катя.

Три роки тому була жорстока вбита Катерина Гандзюк. Наразі ми хочемо нагадати, що в будь-якій точці України всі пам'ятають, що сталося,

– підкреслили учасники акції.

"Ми будемо нагадувати про це, бо поліцейське свавілля існує понині й стосується кожного. Ми хочемо, щоб приділяли більшу увагу до поліцейського свавілля. Нагадуємо, що є жертви, за які хтось має відповісти, й жертви, про які ми будемо пам'ятати завжди", – додали вони.

У Дніпрі громадяни вшанували пам'ять, запаливши фаєри та лампадки.

Акція пройшла паралельно ще у трьох обласних центрах: Львові, Луцьку та Івано-Франківську.



В Україні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу



Українці вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу

У містах України вшанували пам'ять Катерини Гандзюк / Валентина Поліщук для 24 каналу