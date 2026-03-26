Вдалося знищити більше десятка окупантів: українські захисники пробули на позиції 224 дні

Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї бригади Холодний Яр на Костянтинівському напрямку тримали позицію 224 дні. Попри декілька невдалих спроб військовим зрештою вдалося вийти.

Військовий на позивний "Блондин" зауважив, що на вихід з позицій посприяла погода. Про це повідомила 93 ОМБр.

Дивіться також 104 дні під Лиманом: історія піхотинця, який понад 3 місяці тримав позицію на нулі

Як військові тримали позицію?

Наймолодшому захиснику нещодавно виповнився 21 рік. Він розповів, що вже в перші дні перебування на позиції, росіяни запустили близько 40 FPV-дронів.

Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за пів години, як ми змінили групу. На нас витратили, мабуть, "фпвшок" сорок,

– зазначив військовий.

Ворог 2 дні підряд намагався знищити піхотинців, проте нічого не вдалося. За 224 дні на позиції українським захисникам вдалося ліквідувати близько 10 окупантів.

Піхотинці вишли з позиції / Фото 93 ОМБр

Більшу частину роботи зі знищення росіян виконували оператори БпЛА. Контакти з окупантами були лише під час туману та дощу. Тоді ворог міг наблизитись до піхотинців впритул.

