Вдалося знищити більше десятка окупантів: українські захисники пробули на позиції 224 дні
- Ворожі атаки відбувались за допомогою FPV дронів, а погода сприяла контактам з окупантами тільки під час туману та дощу.
Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї бригади Холодний Яр на Костянтинівському напрямку тримали позицію 224 дні. Попри декілька невдалих спроб військовим зрештою вдалося вийти.
Військовий на позивний "Блондин" зауважив, що на вихід з позицій посприяла погода. Про це повідомила 93 ОМБр.
Як військові тримали позицію?
Наймолодшому захиснику нещодавно виповнився 21 рік. Він розповів, що вже в перші дні перебування на позиції, росіяни запустили близько 40 FPV-дронів.
Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за пів години, як ми змінили групу. На нас витратили, мабуть, "фпвшок" сорок,
– зазначив військовий.
Ворог 2 дні підряд намагався знищити піхотинців, проте нічого не вдалося. За 224 дні на позиції українським захисникам вдалося ліквідувати близько 10 окупантів.
Піхотинці вишли з позиції / Фото 93 ОМБр
Більшу частину роботи зі знищення росіян виконували оператори БпЛА. Контакти з окупантами були лише під час туману та дощу. Тоді ворог міг наблизитись до піхотинців впритул.
Що відомо про ситуацію на Костянтинівщині?
Російські війська почали новий весняний наступ на фронті, основними його цілями є міста Лиман, Слов'янськ і Костянтинівка. Минулого тижня ворог атакував 1 336 разів позиції Сил оборони.
Серед основних цілей росіян на наступальну кампанію – місто Костянтинівка. Росіяни все ближче підбираються до околиць міста.
Ворог просунувся біля села Бересток та закріпився та північному березі Клебан-Бицького водосховища.