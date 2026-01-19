Триває атака БпЛА, є загроза балістики: у яких областях тривога
Ворог атакує різними засобами повітряного нападу Україну 19 січня. Активні пускові установки балістики російської армії та літають дрони.
Де найбільша загроза, інформують Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Дивіться також У Дніпрі лунають вибухи: окупанти атакують регіони України безпілотниками
Де фіксують ворожі повітряні цілі?
Сумщина: БпЛА курсом на Шостку з півночі. КАБ на Сумщину. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. БпЛА на південних околицях Запоріжжя, курс південний. БпЛА курсом на Дніпро з північного сходу та півдня. БпЛА повз Синельникове та Славгород курсом на Вільнянськ з північного сходу. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельникове з північного заходу. Відбій ракетної небезпеки. Київська та Чернігівська область – ракетна небезпека. Полтавщина: БпЛА в напрямку Скороходове та Берестин (Харківщина). Харківщина: БпЛА повз Слобожанське та Кигичівку курсом на Сахновщину, БпЛА в напрямку Шевченкового зі сходу. Запорізька область: БпЛА курсом на Комишуваху та Малокатеринівку. Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на чи повз Губиниху, курс південно-східний. Вибухи в Одесі. Близько десятка БпЛА атакують місто. Серія вибухів пролунала у Дніпрі. Також вибухи чули у Запоріжжі та Сумах.
Сумщина: БпЛА курсом на Шостку з півночі.
КАБ на Сумщину.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
БпЛА на південних околицях Запоріжжя, курс південний.
БпЛА курсом на Дніпро з північного сходу та півдня.
БпЛА повз Синельникове та Славгород курсом на Вільнянськ з північного сходу.
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельникове з північного заходу.
Відбій ракетної небезпеки.
Київська та Чернігівська область – ракетна небезпека.
Полтавщина: БпЛА в напрямку Скороходове та Берестин (Харківщина).
Харківщина: БпЛА повз Слобожанське та Кигичівку курсом на Сахновщину, БпЛА в напрямку Шевченкового зі сходу.
Запорізька область: БпЛА курсом на Комишуваху та Малокатеринівку.
Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на чи повз Губиниху, курс південно-східний.
Вибухи в Одесі. Близько десятка БпЛА атакують місто.
Серія вибухів пролунала у Дніпрі. Також вибухи чули у Запоріжжі та Сумах.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.