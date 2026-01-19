Триває атака БпЛА, є загроза балістики: у яких областях тривога

Ворог атакує різними засобами повітряного нападу Україну 19 січня. Активні пускові установки балістики російської армії та літають дрони.

Де найбільша загроза, інформують Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Де фіксують ворожі повітряні цілі?

03:04, 19 січня Сумщина: БпЛА курсом на Шостку з півночі. 02:45, 19 січня КАБ на Сумщину. 02:44, 19 січня Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 02:33, 19 січня БпЛА на південних околицях Запоріжжя, курс південний. БпЛА курсом на Дніпро з північного сходу та півдня. БпЛА повз Синельникове та Славгород курсом на Вільнянськ з північного сходу. 02:17, 19 січня Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельникове з північного заходу. 02:15, 19 січня Відбій ракетної небезпеки. 02:01, 19 січня Київська та Чернігівська область – ракетна небезпека. 02:00, 19 січня Полтавщина: БпЛА в напрямку Скороходове та Берестин (Харківщина). Харківщина: БпЛА повз Слобожанське та Кигичівку курсом на Сахновщину, БпЛА в напрямку Шевченкового зі сходу. Запорізька область: БпЛА курсом на Комишуваху та Малокатеринівку. Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на чи повз Губиниху, курс південно-східний. 01:40, 19 січня Вибухи в Одесі. Близько десятка БпЛА атакують місто. 01:00, 19 січня Серія вибухів пролунала у Дніпрі. Також вибухи чули у Запоріжжі та Сумах.

