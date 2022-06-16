Триває боротьба за Луганщину, ворог намагається одночасно атакувати за 9 напрямками, – Залужний

На Луганщині точиться запекла боротьба за українську землю. Ворог веде там наступ одразу за 9 різними напрямками.

Армія окупантів застосовує різні типи бойової техніки, включаючи авіацію. Ситуацію в цьому регіоні станом на вечір 15 червня описав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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Росіяни хочуть витіснити ЗСУ з Луганщини

Наразі російські війська роблять все, щоб витіснити армію України з Луганщини. Головнокомандувач підкреслив, що зараз на півночі області зосереджені всі основні ударні сили ворога. В атаках росіяни застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Де ворог активно атакує:

З півдня на північ на напрямках: Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна – Миколаївка, Попасна – Берестове.

З півночі на південь на напрямках: Богородичне-Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ; нижче Попасна – Світлодарськ.

Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк – Лисичанськ.

Також атакують у напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

Сєвєродонецьк вкрай важливий для оборони

Також головнокомандувач ЗСУ виділив місто, за яке триває жорстка боротьба вже протягом кількох тижнів. Він акцентував, що Сєвєродонецьк є ключовою точкою в системі оборонної операції наших сил на Луганщині. Валерій Залужний наголосив, що "місто не може розглядатися ніяк інакше".

Всі, хто сьогодні в строю, – герої. Дякую вам за службу, дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!

Вічна Пам'ять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо!

Слава Україні!

– написав головнокомандувач.

Раніше він також повідомив про те, скільки сил Росія виділила на захоплення Сєвєродонецька. Генерал підкреслив, що ворог спрямував туди одразу 7 батальйонно-тактичних груп. Там тривають дуже жорсткі артилерійські обстріли, в яких ворог володіє десятикратною вогневою перевагою.

Проте окупантам не вдається захопити місто, оскільки українські воїни продовжують вести героїчну боротьбу. В розмові з главою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ сказав, що всі плани ворога вдалося зірвати.

До теми – ситуація в Сєвєродонецьку станом на 15 червня: дивіться відео