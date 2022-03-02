Відбій тривоги у Чернігвській області: усім бути напоготові до нових атак
2 березня 2022 , 09:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Черніговській області скасували повітряну тривогу. Однак мешканцям радять буди готовими до атак ворога.
Ворог може вдатися до атак будь-якої миті. Тому миешканцям області потібно бути готовими одразу ж спуститися в укриття при необхідності.
Зауважте У Києві ніч пройшла спокійно, – КМДА
Повітряну тривогу по області скасовано! Але обстріл може повторитись будь якої хвилини. Будьте напоготові,
– наголосив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
Карту усіх укриттів на випадок повітряної тривоги ви можете знайти тут.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!