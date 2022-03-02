Відбій тривоги у Чернігвській області: усім бути напоготові до нових атак

У Черніговській області скасували повітряну тривогу. Однак мешканцям радять буди готовими до атак ворога.

Ворог може вдатися до атак будь-якої миті. Тому миешканцям області потібно бути готовими одразу ж спуститися в укриття при необхідності.

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Повітряну тривогу по області скасовано! Але обстріл може повторитись будь якої хвилини. Будьте напоготові,

– наголосив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Карту усіх укриттів на випадок повітряної тривоги ви можете знайти тут.

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