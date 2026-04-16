Тривогу не оголошували: у Кропивницькому прогримів вибух
Посеред дня 16 квітня мешканці Кропивницького чули вибух. Сигналу повітряної тривоги в місті не оголошували.
Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибух у Кропивницькому?
Вибух у місті було чутно близько 18:17. При цьому повітряну тривогу у регіоні не оголошували.
Наразі інформація про причини й наслідки інциденту відсутня.
Зауважимо, що в ніч на 13 квітня в Кропивницькому пролунали вибухи внаслідок атаки російських безпілотників. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, після чого там спалахнула пожежа.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Які наслідки масованої атаки на Україну 16 квітня?
Уночі Київ зазнав ракетного удару, під час якого пролунали вибухи. За даними ДСНС, внаслідок обстрілу загинули 4 людини, серед них 12-річна дитина. Загальна кількість постраждалих зросла до 62 людей, серед яких є діти віком 5 і 9 років, а також двоє підлітків 16 та 17 років.
Удар по Одесі того ж дня призвів до загибелі 8 людей і поранення ще 26. У місті виникли масштабні руйнування інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, гуртожитки та багатоповерхівки, також спалахнули пожежі, тривають рятувальні роботи.
Під прицілом був і Дніпро. Внаслідок обстрілу в місті виникли пожежі, є загиблі та поранені. Вибухи протягом дня тривали й у Миколаєві та Херсоні.