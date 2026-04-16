Тривогу не оголошували: у Кропивницькому прогримів вибух

Посеред дня 16 квітня мешканці Кропивницького чули вибух. Сигналу повітряної тривоги в місті не оголошували.

Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибух у Кропивницькому?

Вибух у місті було чутно близько 18:17. При цьому повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Наразі інформація про причини й наслідки інциденту відсутня.

Де тривога: відстежуйте за допомогою онлайн-карти

Зауважимо, що в ніч на 13 квітня в Кропивницькому пролунали вибухи внаслідок атаки російських безпілотників. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, після чого там спалахнула пожежа.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

