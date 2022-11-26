Знак незламності: у раніше окупованому Тростянці встановили першу в Україні новорічну ялинку

З 24 лютого до 26 березня місто Тростянець, що на Сумщині, потерпало від окупантів та бойових дій. Колони ворожої техніки проходили через нього чи не щодня. Саме звідси російські військові атакували Суми та Охтирку.

25 листопада у Тростянці встановили новорічну ялинку. Міський голова Юрій Бова наголосив, що для міста ця подія є вкрай необхідною та важливою.

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Як символ незламності

За його словами, "саме за це сьогодні воюють наші хлопці, щоб діти на деокупованих територіях відчули радість новорічних свят".

Вони місяць просиділи в підвалах, недоїдали і бачили всі жахіття війни і російської окупації,

– зазначив він.

Юрій Бова наголосив, що цьогорічна ялинка в Тростянці є символом незламності. "Ви б бачили ці маленькі оченята, які день спостерігали, як її прикрашають", – зауважив він.

"І це знак нашого відновлення: Тростянця і України! Так, ми це так тут відчуваємо і робимо все, щоб всі швидше оговталися від пережитого і відновили довоєнне життя!", – додав міський голова.

Скільки коштів витратили на цю ялинку

Вогники на ялинці будуть вмикатися з 16:00 до 19.00, якщо буде електроенергія. За інформацією Бови, на придбання ялинки та прикрас до неї не витратили жодної гривні, все зберегли торішнє.

Він також додав, що гірлянди діодні, вони споживають 0,6 кВт за вечір, це 113 гривень за місяць роботи.



Новорічна ялинка в Тростянці / Фото з фейсбуку Юрія Бови

Що відомо про окупацію Тростянця

26 березня Тростянець звільнили силами 93-ї бригади "Холодний Яр", територіальної оборони та місцевих партизанів. За період окупації та бойових дій у місті було пошкоджено 829 будівель із 20 150, з них 89 зруйновані вщент і ще 45 – сильно пошкоджені.

80% будівель, що зазнали руйнувань – житлові та присадибні. З інформацією KSE Institute, збитки, які завдала російська армія, оцінюють 8,6 мільйона доларів.

Сукупні прямі збитки міста Тростянець від російської військової агресії перевищують 104 мільйони доларів. Ця сума включає попередню оцінку пошкоджених будівель та не враховує збитки місцевого бізнесу і шкоду особистому майну громадян.

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