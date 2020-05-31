У Львові на вулиці Литвиненка троє людей випали з балкону на другому поверсі. Загалом будинок має чотири поверхи. Причина інциденту – обвал перил.

Деталі інциденту

Подія сталася ввечері 31 травня. Зокрема, правоохоронці отримали відповідне повідомлення о 19:08. Про це у фейсбуці інформує Гаряча лінія міста Львова.

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На щастя, у результаті ніхто не загинув. Усіх потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги.



Люди випали з балкону на другому поверсі / Фото: "Варта 1"



Причина інциденту – обвал перил / Фото: "Варта 1"



На щастя, ніхто не загинув / Фото: "Варта 1"

Що відомо про потерпілих

Внаслідок інциденту постраждали:

жінка 32 років (закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом попереку);

чоловік 38 років (закритий перелом нижньої третини обох передплічь, закрита черепно-мозкова травма);

чоловік 34 років (забій правого плеча).

Відомо, що чоловіки мали ознаки алкогольного сп’яніння.

Наразі інших подробиць інциденту немає.

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До слова, у Львові в середині квітня з вікна квартири на сьомому поверсі випав 63-річний Анатолій Мельник. На жаль, він упав на дашок під'їзду та від отриманих травм чоловік загинув. Чоловік був викладачем Львівського національного університету імені Івана Франка – працював на кафедрі фізичної географії.