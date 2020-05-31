Троє людей випали з балкону у Львові: двоє були п'яними – деталі
У Львові на вулиці Литвиненка троє людей випали з балкону на другому поверсі. Загалом будинок має чотири поверхи. Причина інциденту – обвал перил.
Деталі інциденту
Подія сталася ввечері 31 травня. Зокрема, правоохоронці отримали відповідне повідомлення о 19:08. Про це у фейсбуці інформує Гаряча лінія міста Львова.
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На щастя, у результаті ніхто не загинув. Усіх потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги.
Люди випали з балкону на другому поверсі / Фото: "Варта 1"
Причина інциденту – обвал перил / Фото: "Варта 1"
На щастя, ніхто не загинув / Фото: "Варта 1"
Що відомо про потерпілих
Внаслідок інциденту постраждали:
- жінка 32 років (закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом попереку);
- чоловік 38 років (закритий перелом нижньої третини обох передплічь, закрита черепно-мозкова травма);
- чоловік 34 років (забій правого плеча).
Відомо, що чоловіки мали ознаки алкогольного сп’яніння.
Наразі інших подробиць інциденту немає.
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До слова, у Львові в середині квітня з вікна квартири на сьомому поверсі випав 63-річний Анатолій Мельник. На жаль, він упав на дашок під'їзду та від отриманих травм чоловік загинув. Чоловік був викладачем Львівського національного університету імені Івана Франка – працював на кафедрі фізичної географії.