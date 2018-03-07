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Троє людей і собака загинули від отруєння чадним газом у Львові

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Троє людей отруїлись чадним газом у Львові
Троє людей отруїлись чадним газом у Львові / Ілюстрація

У Львові троє людей померли внаслідок отруєння чадним газом. В одній із квартир знайшли ще й тіло мертвого собаки.

Трагедія сталась ввечері у середу на вулиці Сигнівка, 46а, що у Залізничному районі Львова, інформує Zaxid.net.

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Спершу від рятувальників була підтверджена інформація про одного загиблого. Проте через деякий час правоохоронці перевірили сусідні квартири і в одній із них виявили ще двох осіб без ознак життя.

За попередньою інформацією, усі троє людей померли від отруєння чадним газом.

Окрім тіл загиблих у помешканні виявили мертвого собаку.

Обстеживши територію, правоохоронці вирішили перевірити самопочуття сусідів зверху, але там не відкривали двері і не відповідали на телефонні дзвінки. За допомогою великої драбини працівники газової служби дістались вікна другого поверху, де побачили нерухоме тіло чоловіка. Після цього було повідомлено ДСНС. Зайшовши в квартиру, рятувальники побачили два трупи – чоловіка та жінки, які попередньо, за словами медиків і газової служби, отруїлись чадним газом, що йшов через димохід,
– йдеться у повідомленні на "Гарячій лінії Львова".

Відомо, що у двоповерховому багатоквартирному будинку використовували пічне опалення. В одній із квартир була закрита витяжка.

Одному із загиблих чоловіків було 53 роки, жінці – 63, інформує прес-служба міськради.

Теги: Новини України Жертви Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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