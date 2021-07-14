Трускавець офіційно визнали курортом: що це означає для містян та туристів

Трускавець оголосили курортною територією державного значення. Таке рішення Львівської облради дозволить ефективніше вирішувати питання громади та отримувати додаткове фінансування з держфондів.

За оголошення природної території Трускавця курортною зоною держзначення проголосували більшість депутатів ЛОР. Цю ініціативу запропонували представники управління туризму та курортів Львівської ОДА ще у квітні.

Цікаво Де поплавати поблизу Львова: найкращі озера для літнього відпочинку

Трускавець став курортом державного значення

Під час засідання сесії ЛОР 13 квітня депутати більшістю голосів проголосували за оголошення Трускавця курортною територією державного значення. З такою ініціативою у квітні 2021 року до облради звернулися представники управління туризму та курортів ЛОДА, яким виконком Трускавецької міськради надав відповідні документи.

Перед винесенням на голосування представники кількох постійних депутатських комісій проаналізували та підтримали цю пропозицію. На думку народних обранців, таке рішення дозволить ефективніше вирішувати економічні та соціальні питання громади, отримувати додаткове фінансування з держфондів та посилить охорону природних ресурсів і санітарну безпеку території.

За словами голови депутатської комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму ЛОР Івана Щурка, новий статус Трускавця сприятиме розвитку інфраструктури та підвищить інвестиційну привабливість міста і прилеглих територій.

А для туристів наданий державою статус стане гарантією якості послуг та додатковим аргументом при виборі місця відпочинку,

– додав Щурко.