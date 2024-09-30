Ізраїль створив закриту військову зону біля кордону з Ліваном: йдуть "обмежені наземні операції"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо кількох населених пунктів на кордоні з Ліваном. Зокрема, запроваджено таку закриту зону в районі північних прикордонних громад Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі.

Військові зазначають, що цей крок є наслідком нової оцінки ситуації. Про це пише The times of Israel.

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ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

Відповідний наказ підписав начальник Північного командування генерал-майор Орі Гордін.

"ЦАХАЛ уточнює, що вхід у цю територію суворо заборонений", — додається в ньому.

Така подія сталася на тлі широко поширених повідомлень і ознак неминучої наземної операції Ізраїлю проти Хезболли в Лівані.

У виданні невдовзі також вказали, що ліванські ЗМІ повідомляють про сильний артилерійський обстріл Ізраїлю в бік прикордонного села Ваззані, неподалік від Гаджара.

Додамо, що Reuters з посиланням на джерела пише, що ліванські війська відступають з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем. Вказується, що ліванська армія відступила на щонайменше на 5 кілометрів. У ліванських військах цю інформацію не коментували.

До слова, в CNN писали, що Держдеп США проінформував у понеділок, 30 вересня, що уряд Ізраїлю повідомив Сполучені Штати про "низку операцій", у тому числі наземних, у Лівані.

"На даний момент вони сказали нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі Хезболли поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні розмови про це", — сказав речник Метью Міллер на брифінгу для представників преси.

Він додав, що США продовжують зосереджуватися на 21-денному припиненні вогню між Ізраїлем і Хезболлою, незважаючи на триваючу військову активність, тому що в кінцевому рахунку вони хочуть "дипломатичного вирішення цього конфлікту". Міллер повторив, що Ізраїль має "право захищатися від Хезболли", в тому числі шляхом "націлювання на терористичну інфраструктуру всередині Лівану".

Додамо, що Міллер не засудив триваючу ескалацію з боку уряду Ізраїлю, проте зазначив, що США обговорили "всі чинники", пов’язані з так званою кампанією від ескалації до деескалації. За його словами, зобов'язання прийняти пропозицію про припинення вогню лежить як на уряді Нетаньяху, так і на "Хезболлі".