"Це буде славне полювання": у полоненого окупанта на формі знайшли цинічний патч – відео

Збройні Сили України взяли чергову партію окупантів у полон. Цього разу їм не вдасться брехати про "навчання": на військовому патчі одного з бойовиків українські військові побачили надпис – "Це буде славне полювання".

Росіяни знали, куди їдуть, та збиралися робити це із задоволенням. Один із них навіть прикріпив патч, на якому пише: "Це буде славне полювання".

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На відео видно нашивку та лице окупанта, який, схоже, отримав своє. З його та іншими злочинами проти українців будуть розбиратися міжнародні інституції.

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