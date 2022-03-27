"Це буде славне полювання": у полоненого окупанта на формі знайшли цинічний патч – відео
27 березня 2022 , 10:01Читать новость на русском
Джерело:Останній блокпост
Збройні Сили України взяли чергову партію окупантів у полон. Цього разу їм не вдасться брехати про "навчання": на військовому патчі одного з бойовиків українські військові побачили надпис – "Це буде славне полювання".
Росіяни знали, куди їдуть, та збиралися робити це із задоволенням. Один із них навіть прикріпив патч, на якому пише: "Це буде славне полювання".
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На відео видно нашивку та лице окупанта, який, схоже, отримав своє. З його та іншими злочинами проти українців будуть розбиратися міжнародні інституції.
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