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24 Канал Новини України "Це була історія, у яку ми вірили": головні заяви Федорова з брифінгу після його відставки
16 липня, 12:13
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"Це була історія, у яку ми вірили": головні заяви Федорова з брифінгу після його відставки

Тетяна Бабич

Михайло Федоров 16 липня дав брифінг за підсумками завершення свого терміну перебування на посаді міністра оборони України.

Головні заяви з його виступу зібрав 24 Канал. Повну трансляцію брифінгу можете переглянути за посиланням.

Що сказав Федоров на брифінгу?

 

12:32, 16 липня

Федоров зауважив, що в Міноборони зробили ставку на посилену підтримку сильних підрозділів, які показували результативну роботу.

Йдеться, зокрема, про спецпідрозділ "Альфа" СБУ, підрозділ Lasar's Group, "Ахілес", "Рарог" тощо.

Вони почали отримувати мільярди для того, щоб можна було інвестувати в це й знищувати ворога,
– підкреслив Федоров.

12:30, 16 липня

Запущена "Лінія дронів" сьогодні вбиває кожного третього, або четвертого (в залежності від місяця) росіянина на полі бою,
– повідомив Федоров.

12:28, 16 липня

Під час своєї промови екскерівник Міноборони також окремо відзначив успіхи в роботі Роберта "Бровді" Мадяра на посаді командувача Безпілотних сил ЗСУ.

Нині його підрозділи знищують російські танкери й атакують ворожі цілі в глибокому тилу.

12:26, 16 липня

Серед досягнень було також упровадження системи єБалів.

Завдяки цій системі наші підрозділи з поля бою можуть купувати дрони за електронні бали, отримані за знищення ворога,
– пояснив Федоров.

 

12:20, 16 липня

Важливим результатом роботи стало також створення рот ударних дронів, які згодом переросли в Сили безпілотних систем.

Ресурси, зокрема й фінансові, для реалізації цієї мети, шукали серед компаній і бізнесу.

Це була історія, у яку ми вірили, що за цим майбутнє,
– сказав Федоров.

12:17, 16 липня

Перші морські дрони в промислових масштабах ми почали закуповувати завдяки зборам,
– нагадав Федоров.

У цьому контексті він також відзначив ефективність так званих "далекобійних санкцій".

12:12, 16 липня

Ексочільник Міноборони розповів і про успішний запуск масштабного збору на "Армію дронів". 

12:11, 16 липня

Одним із важливих здобутків стало відкриття ринку дронів, боєприпасів, снарядів і ракет.

12:06, 16 липня

Федоров наголосив, що його робота в оборонній сфері розпочалася ще у 2022 році з координації поставок Starlink та розвитку сфери безпілотників. 

Він підкреслив, що за роки роботи в уряді не будував політичну кар'єру чи бізнес, а повністю присвятив себе державній службі.

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