"Це була історія, у яку ми вірили": головні заяви Федорова з брифінгу після його відставки

Михайло Федоров 16 липня дав брифінг за підсумками завершення свого терміну перебування на посаді міністра оборони України.

Головні заяви з його виступу зібрав 24 Канал. Повну трансляцію брифінгу можете переглянути за посиланням.

Що сказав Федоров на брифінгу?