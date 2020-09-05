Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен публічно засудив отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та заявив, що Росія має зробити все для належного розслідування цієї справи.

Льовен підкреслив, що саме російська влада має притягнути винних до відповідальності. Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Також Льовен наголосив, що Швеція засуджує замах на Навального.

Я повинен чітко сказати: це був замах на вбивство, і ми засуджуємо його найрішучішим чином. Це була спроба змусити замовкнути опозицію в Росії,

– зазначив шведський прем'єр.

Зауважимо, що нещодавно німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Олексія Навального отруїли, бо намагалися змусити замовкнути, і через це очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

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Водночас розробник "Новачка" Володимир Углєв заявив, що наслідки отруєння нервово-паралітичною речовиною важко передбачити, але ураження організму Олексія Навального може бути досить серйозним. На думку науковця, речовину могли застосувати, коли Навальний перебував у кафе і пив чай. Хтось якимось чином запустив пакетик з цією речовиною в чашку чаю або в цукор.

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