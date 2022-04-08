Це був час максимального скупчення людей, – мер Краматорська про удар по вокзалу

Рашисти атакували вокзал в Краматорську, щоб посіяти паніку. Наразі відомо про 50 вбитих та майже 100 покалічених.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що місто є хабом для усієї Донеччини та Луганщини.

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"Ми евакуювали щодня по 8 тисяч людей. Росіяни вдарили саме в той час, коли ми чекали на перший евакуаційний потяг. Це було о 10:30. І це час максимального скупчення людей", – заявив мер.

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За словами Гончаренка, під час атаки на вокзалі перебували приблизно 4 тисячі осіб. Наразі плани евакуації змінюються.

Тепер продовжуватимемо евакуацію автобусами й автівками, є в місті. Перевозитимемо людей в напрямку Дніпра та інших міст, де є залізниця,

– розповів мер.

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