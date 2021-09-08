Це крок в зелену металургію: інвестаналітик про проєкт "Метінвесту" щодо нових технологій

Проєкт "Метінвесту" з будівництва комплексу з використанням DRI і електрометалургійного виробництва – це крок в зелену металургію майбутнього.

Таку думку в інтерв'ю висловив інвестиційний аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун.

"Метінвест» зараз вивчає можливість будівництва комплексу з використанням DRI і електрометалургійного виробництва за понад 3 млрд доларів або на ММКІ, або біля "Запоріжсталі".

Компанія ще не визначилася з цими планами, але цей проєкт, якщо він реалізується, безумовно, буде знаковим. Адже це інвестиції в екологію, крок в зелену металургію майбутнього,

– сказав Хорошун.

Також аналітик відзначив довгостроковий проєкт з модернізації та розвитку прокатного виробництва на Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча. Хорошун пояснив, що він забезпечить випуск продукції з більш високою доданою вартістю.

"Такі інвестиції дозволять більше заробляти і, як результат заробітку, фінансувати більш об'ємні інвестиції в майбутньому – зокрема, в екологію", – зазначив експерт.

Додамо, що в рамках модернізації прокатного виробництва "Метінвест" встановив на ММКІ сучасну машину безперервного лиття заготовки, реконструював стан 1700 з виробництва гарячекатаної рулонної сталі. Також компанія планує побудувати цех з виробництва холоднокатаного прокату для подальшого випуску оцинкованого прокату і прокату з полімерним покриттям.