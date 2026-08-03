"Це моє власне рішення", - Стефанішина вперше прокоментувала звільнення з посади посла

Ольга Стефанішина заявила, що звільнення з посади посла США було власним рішенням. Вона додала, що на це вплинули особисті обставини.

Про це Стефанішина написала у соцмережі.

Як Стефанішина прокоментувала звільнення?

Стефанішина заявила, що представляти Україну у Вашингтоні під час повномасштабної війни було для неї великою честю.

Також вона подякувала президенту Володимиру Зеленському за довіру та висловила сподівання на його підтримку цього рішення.

Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше,

– заявила Стефанішина.

Вона зазначила, що вважає основні завдання своєї роботи у США виконаними. За її словами, вдалося збільшити постачання американської зброї та зберегти підтримку України в непростий для Вашингтона політичний період.

Стефанішина наголосила, що підтримку України вдалося закріпити на законодавчому рівні, а сама роль держави змінилася.

Посадовиця додала, що досягнуті результати не залежать від того, хто обіймає посаду посла, адже вони стали частиною відносин між Україною та США.

Водночас вона подякувала команді посольства, МЗС та всім, із ким працювала, а також пообіцяла найближчим часом окремо відповісти на запитання, які останнім часом лунають у медіа.