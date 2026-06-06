Це намагаються приховати: Андрющенко розкрив, куди ефектно прилетіло в Маріуполі

Сили Оборони України завдали потужних ударів по Маріуполі. В окупованому місті розгорається велика пожежа на інфраструктурних об'єктах росіян.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що основне ураження було на території порту. До того ж вогонь розгорається й далі.

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Що вдалось уразити в маріупольському порту?

Андрющенко зазначив, що ціллю на території порту була тяглова підстанція. Виведення її з ладу внеможливлює доставку будь-яких вантажів у порт і з порту. Це в першу чергу безпосередньо б'є по військовій логістиці та по мародерству, яке триває в маріупольському порту. Тепер тяглова підстанція горить і більше потяги там не підуть, принаймні, точно не скоро.

Крім того, було уражено звичайну електропідстанцію. Тепер там пів міста сидить без електрики, але вона теж у першу чергу зав'язана на військових базах і на роботі порту. Є відео, де видно, що розгоряються резервуари з дизельним паливом, і люди з місця кажуть, що є стійки запах дизельного палива. Це означає, що пожежа не просто триває, а вона розгорається,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Він продовжив, що було не просто кілька місць влучань, а й кілька місць пожежі. Абсолютно прекрасна історія. Порт усю ніч був під атакою. Крім того, є місця уражень, які неможливо продемонструвати, бо вони щільно охороняються. Це, наприклад, територія колишнього депо та тролейбусно-трамвайного управління, велика територія, яка використовувалась росіянами як військова база, і там теж є пожежа на підстанції.

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Що за азербайджанці були на кораблі Азовського моря?

За словами керівника Центру вивчення окупації, азербайджанці на нелегальних кораблях зрозуміло, що роблять. Вони не показують російські паспорти, бо всім відомо, як живуть азербайджанські громади на території Росії. Недаремно між двома країнами був конфлікт щодо утисків росіянами азербайджанської громади.

"Питання мало б бути до Азербайджану, але з боку Азербайджану до нас питань поки немає, бо громадянство подається Росією, а не нами. Росіяни нічого не можуть замаскувати в морі, бо є системи розпізнавання російських кораблів. Для візуального ефекту вони перефарбовують назви, номери, але кораблі все одно різні", – наголосив Андрющенко.

Він додав, що вони всі схожого класу, але відмінності між кожним кораблем є. Системи розпізнавання будуть це робити, що означає, що росіянам немає чого там робити. Не треба забувати й про те, що через Азовське море курсує досить велика кількість танкерів, яка заходила й у маріупольський порт, й у бердянський, яка забезпечує військову логістику, наприклад, заходами в порт Ростова-на-Дону.

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