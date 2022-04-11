Це не був дружній візит, – канцлер Австрії розповів про зустріч з Путіним

Після візиту до Києва федеральний канцлер Австрія Карл Негаммер вирушив до Москви. Там він провів зустріч з Путіним.

Негаммер поділився першими подробицями зустрічі. Канцлер підкреслив, що зустріч була жорсткою, відкритою і прямою, і аж ніяк не дружнім візитом. За його словами, для нього це був обов'язок.

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Канцлер Австрії розповів про зустріч з Путіним

Негаммер підкреслив, що переговори з Путіним дали чіткий сигнал. Але з іншого боку, на знак солідарності з Україною, він дав зрозуміти російському президенту, що війна має закінчитися.

Канцлер також зауважив, що найважливішим посланням було те, що "ця війна повинна припинитися".

Я звернувся до серйозних військових злочинів і наголосив, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Я також неодмінно сказав президенту Путіну, що поки в Україні гинуть люди, санкції проти Росії залишаться в силі та будуть посилюватися,

– заявив Негаммер.

У повідомленні канцелярії йдеться, що під час зустрічі обговорювалися й воєнні злочини РФ в Україні і важливість їх міжнародного розслідування.

Розмова тривала близько 75 хвилин, а весь прийом – 90 хвилин. Місцем подій став заміський будинок, що належить Кремлю. Не було рукостискань чи навіть спільних фотографій.

Тепер Нехаммер поінформує європейських партнерів Австрії про переговори та порадить подальші кроки.

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