Це не мільйони, а мільярди доларів, – Чаус про збитки, завдані Росією

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що Росія завдала збитків Чернігівській області не на мільйони, а на мільярди доларів.

Він сказав, що можна проїхатись і оцінково щось порахувати.

"Але якщо ми говоримо про суму збитків і про ту суму, яку можна виставляти Росії, то це має бути правильна оцінка", – сказав Чаус.

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Він розповів, що по Чернігівській області є багато підірваних мостів. Водночас служба автомобільних доріг вже розпочала свою роботу. Також, за словами Чауса, громади області погоджують з військовими та ОВА необхідність відновлення того чи іншого зруйнованого моста. Адже є випадки, коли громада своїми силами може полагодити не критичні пошкодження.

Ми вже ідентифікували всі мости і розуміємо, що треба робити. Але відновлення автомобільних і пішохідних мостів – це питання на пів року або й рік. Бо це капітальні руйнування, зокрема, один пішохідний міст знаходиться у критично аварійному стані,

– розповів голова ОВА.

Через пошкоджені мости влада області планує розробити кілька альтернативних шляхів для в’їзду у Чернігів.

Відновлення економіки у Чернігові

Чаус сказав, що вже є сенс розпочинати відновлення економіки та бізнесу у місті.

Я сьогодні випадково їхав вранці і побачив відкриту кав’ярню. Я з такою радістю придбав горнятко кави. Це перший дзвіночок про те, що бізнес починає відновлюватись. Хоч це і малий бізнес,

– сказав він та висловив подяку тим, хто залишився і працював.

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