Це питання репутації і доходів, – Садовий про заборону проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна"

Львівський стадіон "Україна" 9 липня втратив третю категорію, яка дозволяла проводити там матчі Української Прем'єр-ліги. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що місту важливо, щоб стадіон міг приймати усі спортивні події. Тож там готові виправити усі порушення.

Футбольні клуби "Рух" та "Львів" планували проводити матчі в УПЛ на стадіоні "Україна". Однак вони вже не зможуть цього зробити після оновлення Українською асоціацією футболу переліку стадіонів.

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Львівська влада підтримує міські команди

За словами Садового, те, що зараз відбувається навколо стадіону "Україна", важко назвати футбольними баталіями. Найменше, що може зараз зробити міська влада, – не заважати та підтримати свої команди.

Сьогодні окремо поговорив з міністром Гутцайтом, головою федерації футболу Павелком та власниками трьох львівських футбольних клубів. "Арена Львів" – це державна власність у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту. За їхнім аналізом, вони виставили свою обґрунтовану ціну за матч,

– зазначив мер.

За його словами, очевидно, що менеджмент "Арени Львів" не готовий працювати собі в збиток. Своєю чергою, стадіон "Україна" – комунальний. Він належить місту.

"Минулого тижня ми дізнались, що його позбавили прав на проведення матчів Прем'єр-ліги. Вже надіслали відповідний запит, щоб дізнатись причини такого рішення. Наступним кроком буде виправлення усіх зауважень у найкоротший термін", – додав міський голова.

У Львові повинні функціонувати обидва стадіони

Садовий наголосив, що важливо, щоб міський стадіон мав можливість приймати усі спортивні події. Адже це питання репутації та доходів громади. Міський голова запросив зустрітись за круглим столом у Львові, щоб проговорити найдрібніші деталі й прийти до спільного рішення.

"Для мене важливим є якісне функціонування двох арен та усіх футбольних клубів. Це єдиний можливий вихід для збереження львівського футболу і здорової спортивної атмосфери. Треба виборювати спортивні досягнення, а не перемоги у дрібних конфліктах", – підсумував мер.