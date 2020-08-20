Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні пообіцяв попросити Верховну Раду переглянути постанову, яку Кремль вважає порушенням Мінських угод. Учасник ТКГ Денис Казанський зазначив, що на переговорах поки що не було дій зі сторони Кравчука, які могли б зашкодити Україні. А самі росіяни просто хочуть зірвати перемовини.

Про це в ефірі 24 каналу говорив сам учасник делегації в ТКГ та журналіст Казанський. І додав: поки що оцінює дії Кравчука "досить нормально" й прокоментував поведінку росіян на останніх переговорах.

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Тих заяв, які лунали в різних інтерв'ю і викликали суперечки, на наших переговорах Леонід Кравчук не озвучував. Тобто є різні варіанти його поведінки: він може казати в одній ситуації одне, а іншій – інше,

– наголосив Казанський.

Про останнє засідання ТКГ

Також журналіст прокоментував слова ще одного учасника перемовин Сергія Гармаша, про те, що росіяни намагалися зірвати майбутню нормандську зустріч. Він сказав, що це все цілковита правда.

"Ситуація була така: росіяни і їхні посіпаки в ОРДЛО вимагають, щоб Рада скасувала постанову про проведення місцевих виборів, мовляв, вона суперечить Мінським угодам. Ми вважаємо, що ні. Я вважаю, що це просто привід зірвати переговори", – пояснив Казанський.

Довідка. Перемовини зайшли у глухий кут, і Кравчук пообіцяв попросити Верховну Раду переглянути постанову, якщо натомість будуть розблоковані переговори. На думку Гармаша, тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників у Нормандському форматі.

Але, за словами Казанського, це не означає, що парламент не має виконувати незрозумілі умови й не потрібно реагувати на ультиматуми. Та й зрештою, він не впевнений, що взагалі в парламенті за це проголосують.

Нагадаємо, що Зеленський нещодавно призначив 87-річного Вітольда Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ. Денис Казанський також зазначив, що він був присутній на засіданні і був дуже враженим, проте не досидів до кінця зібрання.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу із Казанським про останнє засідання ТКГ: