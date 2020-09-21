Вітольд Фокін заявив, що мир на Донбасі може бути встановлено до кінця 2020 року. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував слова заступника голови української делегації у ТКГ, зазначивши, що його заява нагадує риторику Єрмака.

В ефірі 24 каналу Жданов зазначив, що заява Фокіна суперечить здоровому глузду.

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Експерт відзначив, що мета Вітольда Фокіна – проштовхнути російський варіант виконання мінських домовленостей. Також він додав, що зовсім не здивований цій заяві, адже Фокін говорив тільки те, що йому казали.

Це риторика, яку намагається впровадити у життя пан Єрмак,

– сказав Жданов.

Олег Жданов назвав 2 причини, чому мир на Донбасі не може зараз бути встановлений:

по-перше, для того, аби отримати війська ООН як миротворчу місію, треба офіційно визнати факт війни;

по-друге, зараз немає жодних умов для проведення виборів: ні політичних партій, які представляють Україну, ні конституційного ладу.

Експерт зазначив, що Вітольд Фокін робить такі заяви для того, щоб у суспільстві складалося враження, що "якщо Україна піде на компроміси, то до кінця 2020 року може бути мир і злагода".