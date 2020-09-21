Це риторика Єрмака, – військовий експерт про заяву Фокіна
Вітольд Фокін заявив, що мир на Донбасі може бути встановлено до кінця 2020 року. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував слова заступника голови української делегації у ТКГ, зазначивши, що його заява нагадує риторику Єрмака.
В ефірі 24 каналу Жданов зазначив, що заява Фокіна суперечить здоровому глузду.
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Експерт відзначив, що мета Вітольда Фокіна – проштовхнути російський варіант виконання мінських домовленостей. Також він додав, що зовсім не здивований цій заяві, адже Фокін говорив тільки те, що йому казали.
Це риторика, яку намагається впровадити у життя пан Єрмак,
– сказав Жданов.
Олег Жданов назвав 2 причини, чому мир на Донбасі не може зараз бути встановлений:
- по-перше, для того, аби отримати війська ООН як миротворчу місію, треба офіційно визнати факт війни;
- по-друге, зараз немає жодних умов для проведення виборів: ні політичних партій, які представляють Україну, ні конституційного ладу.
Експерт зазначив, що Вітольд Фокін робить такі заяви для того, щоб у суспільстві складалося враження, що "якщо Україна піде на компроміси, то до кінця 2020 року може бути мир і злагода".
Що відомо про заяву Фокіна?
21 вересня 2020 року в ефірі Українського радіо заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що при наявності політичної волі та закону про заборону пропаганди війни, мир на Донбасі може бути встановлено до кінця 2020 року. Також Фокін вважає, що забезпечити безпеку на Донбасі для проведення місцевих виборів може міжнародний контингент ООН, а для цього необхідно створити тимчасовий уряд.