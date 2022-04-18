"Це рятує життя": Садовий закликав львів'ян не легковажити і ховатися в укриття під час тривоги

Мер Львова закликав усіх мешканців міста слідкувати за повітряною тривогою та ховатись в укриття під час неї.

На цьому Андрій Садовий наголосив під час брифінгу журналістам, передає 24 канал.

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Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія завдала 5 авіаударів по Львову. Внаслідок ворожої атаки вже відомо про 7 загиблих та 11 постраждалих.

Садовий зауважив, що кожна атака на місто або інформація про загиблих від рук окупантів дає додаткові імпульси для цивільних піклуватись про свою безпеку.

На запитання журналіста, чому у Львові не всі люди ховаються в укриття під час повітряної тривоги, мер відповів: "люди розслабляються, світить сонце, можна піти випити каву, немає таких жахливих руйнувань, які ми бачимо в центрі, на сході нашої країни".

Ми повинні ще раз і ще раз наголошувати людям, що береженого Бог береже. Тому коли є сигнал повітряної тривоги, треба спускатися в укриття. Подобається вам це чи не подобається. Це рятує життя,

– зауважив Садовий.

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