Це сигнал світові, – радник Зеленського пояснив, як транш МВФ допоможе Україні

Міжнародний валютний фонд погодив новий транш Україні – ми отримаємо 700 мільйонів доларів. Ця новина точно вплине на життя українців.

Про це сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він пояснив, наскільки важливим цей транш є не лише для держави, але й для усіх громадян.

До теми Довгоочікуване рішення: МВФ погодив новий транш Україні на 700 мільйонів

"Насамперед не забуваймо, що наші громадяни залежні від того, як виконується Держбюджет. Ці кошти підуть до Держбюджету України. Усі проблеми, які могли б виникнути, коли немає коштів – їх вже немає", – запевнив Устенко.

Він запевнив, що з огляду на бюджетну дисципліну це покращує стан України. Гроші від МВФ поетапно конвертуються в Україні – це означає, що буде додаткове поповнення золотовалютних резервів Нацбанку.

Чому це важливо для українців

Устенко пояснив, що завжди мовиться про 2 фінансові стійкості в країні:

внутрішні ціни;

курсова політика.

"В нашому випадку додаткове поповнення золотовалютних резервів України буде означати, що фінансова, зовнішня стійкість держави буде покращуватись", – наголосив радник Зеленського.

Ефективна боргова політика

Україна вже має достатньо золотовалютних резервів – понад 30 мільярдів доларів. Вважається, що це стійкий фінансовий стан.

Ще одна перевага цього траншу – це гроші, які дають змогу проводити ефективну боргову політику.

Може здатись, що до звичайного громадянина це не має стосунку. Однак це не так. Ефективна боргова політика – це здатність розраховуватись з нашими боргами. Якщо говорити глобально – це здатність здешевити наші борги.

Устенко запевнив, що кошти від МВФ можна сприймати, як знакові.

Це не просто гроші, це сигнал для світу. Це означає, що для нас світові фінансові майданчики будуть сприятливіші, вигідніші,

– підсумував радник Зеленського.

Додав, що мовиться про переваги не тільки для держави, але й для приватного бізнесу.

Транші від МВФ: що відомо

Згідно з програмою МВФ, Україна має отримати загалом 5 мільярдів доларів. З них ми отримали 2,1 мільярда, а також тепер виділили 700 мільйонів доларів.

Загалом для України затвердили 2,8 мільярда доларів. Ще залишилось 2,2 мільярда доларів.

Також програму продовжили додатково на 6 місяців. Це означає, що Україна має більше шансів отримати ці зарезервовані кошти.

Повне інтерв'ю з Олегом Устенком можна буде переглянутиНе пропустіть!