Це свідчення підтримки України, – Кличко про звання Почесного члена Єврокомітету регіонів

Мер Києва Віталій Кличко отримав звання Почесного члена Європейського комітету регіонів.

Він заявив, що вважає це свідченням підтримки боротьби українців за свою землю та європейські цінності.

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"Від Європейського комітету регіонів як мер Києва та голова Асоціації міст України отримав звання Почесного члена цієї організації. Це вперше, коли Європейський комітет регіонів надає таке почесне членство. Для мене велика честь отримати таке звання. І, впевнений, це – свідчення підтримки європейським самоврядуванням боротьби українців за свою землю і цінності, підтримка місцевого самоврядування в Україні", – заявив Кличко.

Також, за його словами, в офіційному листі Європейський комітет регіонів відзначив сміливість усіх українських міських голів, які по всій країні рятують життя, доставляють допомогу людям, захищають сім’ї, борються за краще майбутнє, засноване на демократії та свободі.

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