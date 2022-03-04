Це варварський вчинок, – ексміністр закордонних справ Росії про напад Путіна на Україну

Колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв розповів, що думає про напад Путіна на Україну. Такі дії він назвав варварством і розповів про їхні можливі причини.

Дипломат каже, що такого уявити собі не міг. Мовляв, за його міністерства про таке в Кремлі не мовилося.

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Це варварський вчинок. Я не міг собі такого уявити. Коли я був міністром закордонних справ, про це взагалі не могло бути й мови,

– запевнив Козирєв.

Він також назвав ймовірні причини такого цинічного та кривавого вчинку диктатора Володимира Путіна.

Безкарність і не страшні санкції

За словами Козирєва, до цієї війни Кремль підштовхнуло відчуття безкарності як вдома, так і за кордоном.

"Це підвищило апетит, на жаль, не до розбудови Росії. Тепер вони цією братовбивчою війною руйнують майбутнє всього братнього народу", – сказав він.

Колишній дипломат запевнив, що західні санкції проти Росії повинні бути спрямовані на тих, хто приймає рішення, або виконавців в уряді.

Також Козирєв попередив, що санкції проти Путіна та міністра закордонних справ Лаврова не надто їм шкодять. Адже їхні активи зареєстровані на підставних осіб.



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