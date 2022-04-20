"Це війна": у МВС закликали не панікувати щодо подій на фронті

В Україні триває війна не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Для того, аби не піддаватись маніпуляціям ворога, варто спокійніше ставитись і до перемог, і до поразок.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Він пояснив, що наразі ціль росіян – бліцкриг на Донбасі до 24 квітня. Коли їм цього не вдасться, вони почнуть розповідати про вигадані перемоги. Мовляв, що їм вдалось окупувати певні території тощо.

Це війна. Мусимо спокійніше ставитись і до перемог, і до поразок,

– наголосив Денисенко.

Крім того, як зауважив радник голови МВС, українська армія має тактику і добре розуміє, коли треба тимчасово відступити, а коли піти у наступ. Пересічні цивільні громадяни не мають повної картини того, що відбувається на фронті, тож щоразу зважати на такі новини не варто.

Вадим Денисенко про ситуацію на фронті: дивіться відео