Це вперше за час війни, коли Росія запустила ракету по вокзалу, – Лещенко

Сергій Лещекно прокоментував удар російських окупантів по залізничному вокзалу в Краматорську ракетою "Точка-У".

За його словами, це вперше, коли така трагедія сталася на вокзалі.

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"Протягом 1,5 місяця війни залізничні вокзали були хабами евакуаційної активності, хабами через які люди знаходили свій порятунок від агресивних дій, які здійснювала російська армія на нашій землі", – повідомив Сергій Лещенко.

Він пояснив, що цим ударом Росія намагалася посіяти паніку та позбавити громадян України надії на евакуацію в українському напрямку. Адже мета росіян здійснювати евакуацію саме в російському напрямку.

Крім того, він акцентував, коли "Точка-У" вдарила по Краматорському вокзалу, одразу російська пропаганда почала звинувачувати Україну в цій трагедії.

"Ми не вперше стикаємося з такою їхньою активністю. Згадайте, як під час удару по літаку малазійських авіаліній, вони одразу поклали відповідальність на Україну. Хоча сьогодні міжнародним слідством доведено, що це було вдарено з території так званої ДНР російським ракетним комплексом", – пояснив Лещенко.

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