Це його вибісило, – Милованов сказав, чому бився з Данилюком

Тимофій Милованов побився з Олександром Данилюком ще у липні. Він розповів відверто, що тоді сварка переросла у бійку раптово. Данилюк, мовляв, не захотів чути про своє минуле часів Януковича.

Про це радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки Милованов сказав в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він вважає, що Данилюк неправий у ситуації, що сталась з конкурсом на голову Бюро економічної безпеки.

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Чому почалась бійка

Як розповів Милованов, під час розмови Данилюк стверджував, що був великим реформатором.

"Насправді ним була Гонтарева. Просто комусь хату спалили, а хтось по ефірах ходить. Він тоді завівся, почав їй дзвонити, мовляв, зараз вона все підтвердить. Лєра не дурна, не взяла трубку", – зауважив Милованов.

Потім він мені каже: "Тобі Єрмак сказав". Я йому кажу: "Хочеш чесно? Їм пофіг було". Це його вибісило,

– додав радник голови ОП.

За словами Милованова, Данилюк після цих слів почав звинувачувати його у продажності.

"Всі знають, що він працював за Януковича, робив аналітику, отримував гроші. Я йому це сказав, а він почав мене бити. Це вже занадто, я б так сказав", – зазначив він.

Милованов: Данилюк виконує важливу функцію

Попри конфлікт, Милованов вважає, що Данилюк робить важливу демократичну функцію.

"Мені неприємна та ситуація, яка склалась. Я вважаю, що він дуже неправий. Однак фундаментально він робить важливу демократичну функцію. Він привертає увагу публічності до суті питання – призначення Мельника і його роботи. Не було б Данилюка, можливо, ніхто б і не пам'ятав цього", – зауважив Милованов.

Конфлікт Милованова і Данилюка