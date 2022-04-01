Це ЗСУ змусили росіян відійти від Чернігова, – Герой України Віктор Ніколюк

У Росії заявляють про нібито відведення військ з Чернігівщини. Однак командувач оперативногокомандування "Північ" Герой України Віктор Ніколюк наголосив, що саме Збройні Сили України змушують ворогів відступати.

Росіяни змушені відступати через те, що ЗСУ завдали ударів по їхніх позиціях. Крім того, окупанти деморалізовані. Про це Віктор Ніколюк заявив в інтерв'ю.

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ЗСУ виганяють окупантів

Герой України Віктор Ніколюк заявив, що попри оголошення про нібито "відведення військ" росіянами, бойові дії продовжуються. Попри те, наші війська завдають їм потужних ударів.

Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова. Тому що ми нанесли їм вогневе ураження і наразі той морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами, звичайно, змушує їх відводити війська. Такий факт є, вони наразі відводять війська, ми наносимо вогневі ураження – виганяємо ворога з нашої території,

– заявив Ніколюк.

Попри те Чернігів залишається частково заблокованим у південному напрямку. Командувач "Півночі" наголосив, що не можу прогнозувати дату, коли Чернігів повністю розблокують, однак ЗСУ над цим працюють.

Однак зараз наші військові проводять заходи з відновлення інфраструктури на звільнених територіях – відновлюють ектро- та водопостачання та розміновують територію.

Наші військові звільнили низку населених пунктів, зокрема Ніколюк пообіцяв, що невдовзі ЗСУ звільнять Михайло-Коцюбинське. Боротька з загарбниками продовжується.

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