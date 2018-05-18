Це була спроба знищення всього народу, – глава Меджлісу про депортацію кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв назвав депортацію кримських татар у 1944 році спробою знищення всього народу.

Про це він заявив в університеті Торонто на заході, присвяченому ситуації з репресіями проти кримських татар і порушенням прав людини в анексованому Криму, передає "Громадське".

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Такого роду злочини ні в якому разі не можна забувати, щоб вони не повторювалися... День депортації для нас – це не просто день скорботи, а також – день консолідації народу,

– зазначив Джемілєв.

Окрім цього, він назвав депортацію спробою знищення усього кримськотатарського народу.

"Депортація 1944 року – це було не просто переселення, очищення території від одного етносу і заселення іншого. Це була спроба знищення всього народу. Ми втратили під час депортації у перших два роки десь 46% населення", – наголосив глава Меджлісу.

Він також додав, що у ті жахливі часи знищувалася вся культурна спадщина, перейменовували селища, міста, знищувалися кладовища і все, що нагадувало кримських татар. За словами Джемілєва, народ був відкинутий назад на цілу епоху.

Нагадаємо, 18 травня Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року.