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Це "геніально": Винничук вказав на безглуздість заяв Путіна

01:47, сьогодні 914 Читать новость на русском
Юрій Винничук
Юрій Винничук / Фото з відкритих джерел

Висловлювання президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна і Росія – нібито один народ, виглядають безглуздо.

Таку думку у блозі для "Збруча" висловив письменник Юрій Винничук.

Він додав, що нарахував більше двох десятків висловлювань Путіна на тему "адін народ".

"Одне з них навіть підводить під цю сентенцію історичну базу: "Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась сложно из многих славянских племен. В конце концов, образовалась Русь, центром которой был Киев. И это дает мне право говорить, что в основе своей мы – один народ", – зазначив Винничук.

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Письменник іронічно називає такі слова Путіна "геніальними": "Тобто спочатку "складывалась сложно" Росія, а вже потім утворилася Русь!".

Він додав, що "загалом якась дивовижна ненависть яріє в так званого братнього народу – ми їх не так ненавидимо, як вони нас".

Ми вже у них на першому місці серед ворогів. І чим ми їм не догодили? Тим, що ще не вмерли? Але я собі так думаю: їхня ненависть – це чудовий доказ того, що ми інші, різні і ніколи не зійдемося, скільки б усілякі гундяєви нас не єднали та скільки б усілякі запроданці з ними не обнімалися,
– додав він.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Історія
Джерело: 24 Канал
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