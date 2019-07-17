"Це насторожує": грузинська влада діє за системою Путіна

В ефірі телемосту між 24 каналом та Руставі-2 віце-президент Атлантичної Ради Грузії Бату Кутелія розповів про захоплення Росією грузинської влади зсередини.

– Проблема зараз набагато більша, ніж була у 2008 році. І проблема не в окупованих 20%, а в інших 80%, які Росія зараз намагається по-іншому окупувати. Її тактика впливу на інші 80% це так звана state capture – захоплення держави шляхом проникнення до влади, системи державного правління.

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– І, на жаль, сьогоднішня грузинська влада є дуже хорошим інструментом для такої цілі. Нинішня криза дуже чітко показала що в нас є велика проблема не тільки в інформаційній пропаганді, а вже в захопленні держави і в контролі політичного порядку денного в Грузії шляхом нашої чинної влади.

– Росіянам поки що не потрібні танки, тому що вони здійснюють це через клептократичні гроші, які вже з'являються в грузинській політиці. І, на жаль, чинна влада Грузії сприяє цьому під прикриттям лояльності до Росії. Реально, Грузія стає частиною системи так званої суверенної демократії, яку Росія намагається експортувати. І, на жаль, наша чинна влада імпортувала цю систему.

Нинішні події на вулицях Грузії виявили дуже багато симптомів того, що зараз грузинська влада керує державою більше за системою Путіна, ніж за системою демократичних цінностей. І це дуже насторожує.

– В цьому плані інструментами є і те, що грузинська економіка стає з більш інтегрованою в російську. Інформаційне поле – інше питання. Але один із головних інструментів – це олігархи.

Що відомо про телеміст Україна – Грузія24 канал проводить телеміст із грузинським каналом Руставі-2. Це той канал, ведучий якого нещодавно облаяв у одній з програм президента Росії Путіна. Українці та грузини у прямому ефірі обговорять спільні проблеми із нашим сусідом-агресором.

Телеміст між 24 каналом на "Руставі-2":