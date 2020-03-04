Реформи потрібні на вчора, результат потрібен сьогодні, – Шмигаль назвав виклики нового уряду

Майбутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді виступив з промовою та назвав головні виклики роботи нового уряду.

Політик наголосив, що доля держави і її громадян зараз у руках уряду та парламенту.

За словами Шмигаля, є різні причини щодо того, чому зараз він біля трибуни: економічне падіння, ризики бюджетної кризи, стан промисловості, медицина, соціальний захист населення та інші важливі питання.

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За словами Шмигаля, немає часу вирішувати "хто винен, а треба вирішувати, що робити".

Політик назвав головні виклики та плани роботи уряду:

переглянути бюджет на 2020 рік – виплати та пенсії;

видатки на посадовців повині зменшити;

заборгованість шахтарям;

загроза коронавірусу: медичне забезпечення для виявлення та лікування, має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу/ підвищення рівня інформування українців;

посилити економічний блок: зростання промисловості, аграрного сектору;

реформа децентралізації;

програма "велике будівництво" – зіштовхнути економіку з мертвої точки, попередити бюджетну кризу;

доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;

стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки;

створення інвестиційного клімату.

Денис Шмигаль наголосив, що наразі ми побачили зміцнення гривні, яке вдарило по експорту, але ніяк не відобразилося на добробуті звичайних українців.

Найважливішим Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки та обороги, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.

Ніхто з нас не прийшов на десятиліття, кожен із нас усвідомлює відповідальність. Очікування громадян величезні, терпіння закінчується, реформи потрібні на вчора, результат потрібен сьогодні,

– сказав Шмигаль.

Зауважимо, що наразі триває позачергове засідання Верховної Ради, яке напередодні скликав Володимир Зеленський. Головні питання – робота Кабміну та силових органів.

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Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 лютого було призначено віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.



Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.



Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.