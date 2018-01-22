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Це не пройде, – Лавров проти введення миротворців ООН до повної амністії бойовиків

06:43, сьогодні 1537 Читать новость на русском
Сергій Лавров проти миротворців ООН
Сергій Лавров проти миротворців ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, попри постійні заяви РФ про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі, заявляє, що вони не погодяться на миротворців ООН допоки там не буде амністовано бойовиків.

Дипломат країни-агресора переконаний, що спочатку Україна повинна провести амністію, закріпити особливий статус Донбасу у Конституції, провести вибори на окупованій території. І лише після цього можлива миротворча місія ООН на Донбасі. Таку заяву Сергій Лавров зробив під час інтерв’ю виданню "Коммерсант".

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Варто додати, що у цьому випадку Лавров "прикривається" мінськими домовленостями та нібито дбає про жителів окупованого Донбасу. І відверто заявляє про федералізацію України.

"Щоб ці люди знали, по-перше, що вони (жителі Донбасу, – 24 Канал) в безпеці і амністія покриває все, що було з обох сторін. По-друге, щоб вони знали, що у них є статус, який гарантує (це дослівно записано в мінських домовленостях) російську мову, культуру, спеціальні зв'язки з Росією, незалежно від того, куди подінеться київська влада, що у них буде свій голос при призначення суддів, прокурорів і буде своя народна міліція", – заявив Лавров.

При цьому контроль України над кордоном з Росією Лавров називає останнім пунктом мінських домовленостей.

"Але коли нам говорять, що вони все це зроблять – проведуть амністію, дадуть особливий статус та організують вибори, але спочатку потрібно віддати міжнародним силам весь цей район, щоб вони там "правили бал", це не пройде. Це "червона лінія", і всі це прекрасно розуміють і вкидають такі пропозиції з дуже непридатними цілями – поспекулювати на темі миротворців", – переконаний Лавров.

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Російський дипломат переконує, що правок до ідеї про миротворців ООН, які подала Росія, вони не отримували. Нагадаємо, Росія хоче, щоб миротворці ООН на Донбасі виконували лише охоронну функцію спостерігачів ОБСЄ, і не мати доступу на всю територію окупованого Донбасу, в тому числі до непідконтрольній Україні ділянці українсько-російського кордону.

Теги: Новини України Новини політики Сергій Лавров Війна на Донбасі Мінські домовленості Миротворчий контингент Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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