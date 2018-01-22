Це не пройде, – Лавров проти введення миротворців ООН до повної амністії бойовиків

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, попри постійні заяви РФ про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі, заявляє, що вони не погодяться на миротворців ООН допоки там не буде амністовано бойовиків.

Дипломат країни-агресора переконаний, що спочатку Україна повинна провести амністію, закріпити особливий статус Донбасу у Конституції, провести вибори на окупованій території. І лише після цього можлива миротворча місія ООН на Донбасі. Таку заяву Сергій Лавров зробив під час інтерв’ю виданню "Коммерсант".

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Варто додати, що у цьому випадку Лавров "прикривається" мінськими домовленостями та нібито дбає про жителів окупованого Донбасу. І відверто заявляє про федералізацію України.

"Щоб ці люди знали, по-перше, що вони (жителі Донбасу, – 24 Канал) в безпеці і амністія покриває все, що було з обох сторін. По-друге, щоб вони знали, що у них є статус, який гарантує (це дослівно записано в мінських домовленостях) російську мову, культуру, спеціальні зв'язки з Росією, незалежно від того, куди подінеться київська влада, що у них буде свій голос при призначення суддів, прокурорів і буде своя народна міліція", – заявив Лавров.

При цьому контроль України над кордоном з Росією Лавров називає останнім пунктом мінських домовленостей.

"Але коли нам говорять, що вони все це зроблять – проведуть амністію, дадуть особливий статус та організують вибори, але спочатку потрібно віддати міжнародним силам весь цей район, щоб вони там "правили бал", це не пройде. Це "червона лінія", і всі це прекрасно розуміють і вкидають такі пропозиції з дуже непридатними цілями – поспекулювати на темі миротворців", – переконаний Лавров.

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Російський дипломат переконує, що правок до ідеї про миротворців ООН, які подала Росія, вони не отримували. Нагадаємо, Росія хоче, щоб миротворці ООН на Донбасі виконували лише охоронну функцію спостерігачів ОБСЄ, і не мати доступу на всю територію окупованого Донбасу, в тому числі до непідконтрольній Україні ділянці українсько-російського кордону.