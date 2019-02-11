Ув'язнення українських добровольців у Грузії було вигідне Путіну: деталі

Ув'язнення українців за сфабрикованою справою у грузинській тюрмі найбільше вигідне Путіну. Важливим фактом цього є те, що хлопці – це добровольці, які воювали на Донбасі. Тільки експертиза не виявила відбитків пальців українців на начебто знайдених у готельному номері пістолетах. Хлопців відпустили.

Останні з шести заарештованих у Грузії добровольців і волонтерів повернулися додому. І тепер можна розповісти, як це стало можливим.

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У день арешту, 2 грудня, за звинуваченням хлопців у незаконному зберіганні зброї все виглядало трагічно. Керівництву Грузії, яке протидіяло протестам після перемоги їхнього кандидата на президентських виборах, хлопців представили як "українських снайперів Саакашвілі", які приїхали робити "збройні провокації". А керівництво України не лише не вступилося за своїх громадян, а й першими почало поширювати версію про "втручання у справи дружньої держави"!



Затримані у Тбілісі українці

До цього керівники України переслідували чотирьох з шести хлопців тут. Після блокування торгівлі з окупованими територіями й організації акції тиску на вулиці Грушевського у Києві, коли в Раді блокувалися антикорупційні закони. Але у наших судах обвинувачення від Юрія Луценка та Арсена Авакова розвалилися. Тож корумповані керівники держави підтримали утримання наших громадян у тбіліських тюрмах.

Ми терпляче пояснювали усім грузинським колегам, правозахисникам, простим людям, що це підстава. Що наші хлопці були у гостях у грузинських побратимів, з якими разом воювали проти Росії на Донбасі. І що від утримання українців за сфабрикованою справою у грузинській тюрмі найбільше виграє Путін. Якому вигідно, що це сварить український і грузинський народи. І особливо приємно, що йдеться про добровольців, які били його найманців на Донбасі. Важливий факт – перед початком цих подій до Тбілісі прилетів Віктор Медведчук.

Коли проведена експертиза не виявила відбитків пальців хлопців на начебто знайдених під подушкою у готельному номері пістолетів, виникла проблема. Слідство у Грузії не могло визнати, що хлопцям підкинули зброю і їх два місяці протизаконно утримували в одиночних камерах. У результаті домовилися про таке: двоє з шести погодилися підписатися під документом. У якому йшлося про таке: вони йшли по Тбілісі, побачили мішок, принесли його до готелю, а там їх чекала поліція, яка знайшла зброю. В обмін цим двом героям виписали по 800 доларів штрафу. І всіх шістьох відпустили в Україну.



Підкинута зброя

Велика подяка кожному, хто у цьому допоміг. Шана рідним, друзям хлопців, які приїжджали їх підтримувати. Шана усім, хто вболівав за звільнення хлопців і в Україні, і в Грузії.

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Хочу лиш сказати нинішнім керівникам України: європейський, євроатлантичний вибір, який ми щойно записали до Конституції – це коли своїх громадян не кидають у біді, тим паче – не підставляють. Щасливий, що ця історія добре закінчилася! Україна буде доброчесною.

Чому українців затримали?МВС Грузії повідомили 2 грудня, що затримали шістьох українців та одного грузина, які воювали на Донбасі з боку України. Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров" та різні боєприпаси. На підставі цього порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії – "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин".



Адвокати наполягали на звільненні затриманих під заставу, проте суддя погодився з аргументами прокуратури, що затримані можуть спробувати втекти або перешкоджатимуть слідству. Висловлюючи незгоду з висунитими обвинуваченнями, українці оголосили голодування. Згодом експертиза не виявила відбитків пальців українців на начебто знайдених у готельному номері пістолетах.