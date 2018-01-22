"Це російський трюк": Клімкін прокоментував пропозицію Путіна про повернення техніки з Криму

Глава МЗС України Павло Клімкін назвав пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо повернення нашій державі військової техніки з Криму спробою легалізації анексії півострова.

Про це Клімкін сказав у вівторок на прес-конференції в Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр зазначив, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії: "Якихось дипломатичних нот у нас не було".

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"Ви всі прекрасно розумієте цей російський трюк. Показати, що в нас щодо окупованого Криму іде якийсь діалог", – наголосив Клімкін.

У нас немає ніякого діалогу щодо будь-яких питань, які стосуються статусу Криму, і ми не будемо робити жодних речей, які начебто можуть послабити чи нашу політичну, чи юридичну позицію,

– додав міністр.

Клімкін висловив переконання, що така заява країни-агресора свідчить про намагання легалізувати незаконну анексію Криму.

Глава МЗС України також нагадав про Гаазьку конвенцію про правила ведення війни, яка є визначальною у цьому питанні.

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"У статті 53-ій написано, що зброя має починати повертатися після укладення миру", – наголосив Клімкін.

Нагадаємо, 11 січня президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.