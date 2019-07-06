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      Це Всевишній допомагає, – Коломойський про "Опоблок" та свої інші симпатії

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      Коломойський розповів про свої політичні симпатії
      Коломойський розповів про свої політичні симпатії / epa

      Ігор Коломойський вважає, що об’єднання політичних сил "Відродження", "Довіряй ділам" і "Опозиційного блоку" – це чудово. Український олігарх стверджує, що у цих партіях – "патріоти у широкому сенсі слова".

      Однак Коломойському особиство не подобається назва, про це він розповів в інтерв’ю виданню "НВ".

      Читайте також: "Опозиційний блок" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      "Настав час більших об'єднань. Я вважаю, що те, що сталося (об'єднання Відродження, Довіряй ділам і Опозиційного блоку – 24 канал) – це взагалі чудово", – сказав він.

      Щодо назви, то Коломойському не подобається "Опозиційний блок".

      Але, думаю, після виборів це ребрендується якимось чином. Мені неприємно, що вони асоціюються зі зрадниками – "Опозиційною платформою",
      – пояснив бізнесмен.

      На запитання про те, чи належела ідея такого об'єднання йому, Коломойський не відповів ні ствердно, ні заперечно. Водночас він зазначив, що "Опозиційний блок" – це теж Ахметов".

      За списком партії "Опозиційний блок" на парламентські вибори іде об'єднання. До нього, окрім цієї політсили, входять "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам". Перша п'ятірка – Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов, Вадим Новінський

      "Це люди, які живуть в Україні, які не побігли в Москву. У Москву за консультаціями не їздять. Живуть, працюють, розвиваються якось в Україні", – вважає Коломойський.

      При цьому Коломойський стверджує, що не говорив про це це об'єднання "політично" із Ахметовим. Однак із ним періодично спілкується. Олігарх також впевнений, що ця політична сила потрапить у новий парламент.

      Які 2%, — вже 3,8%. Вони потраплять 100%. Ви бачили в жеребкуванні у них який номер?.. Так може перший номер не потрапити в парламент, навіть теоретично? Ні, не може, 
      – заявив він.

      Коломойський впевнений, що це "Всевишній допомагає".

      Раніше Коломойський розповідав, що консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється, щоб піти на парламентські вибори. Після повернення в Україну Коломойський зустрічався з лідером партії "Відродження" Віталієм Хамутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

      "Не може бути такого, що зрадники (Опозиційна платформа – За життя") пройдуть у парламент, а патріоти України не пройдуть. Патріоти України в широкому сенсі слова", – додав бізнесмен.

      Інші політичні уподобання Коломойського

      Також український олігарх вкотре зазначив, що йому близька партія "Слуга народу".

      І (лідер партії "Голос" – 24 канал) Вакарчук мені, в принципі, не чужа людина. Але "Слуга", звичайно, ближча зараз, на цей момент. Вакарчук теж новина – молода партія, напевно, мають щось набрати,
      – сказав Коломойський. 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Ігор Коломойський Опозиційний блок Рінат Ахметов Слуга народу Партія Голос
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