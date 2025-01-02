У Львові з'явився новий центр допомоги ветеранам: які послуги надаватиме хаб

У Львові відкрили новий офіс Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Там допомагатимуть ветеранам у працевлаштуванні та кар'єрному зростанні.

Це уже третій такий хаб і розташований він у Залізничному районі на вулиці Виговського, 32, що неподалік ЦНАПу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Чим займатиметься новий хаб для ветеранів у Львові

У центрі працюватимуть ветерани, які мають бойовий досвід. Хаб контактує з центром зайнятості та великими підприємствами міста, які готові працевлаштовувати ветеранів.

Тут можна отримати весь комплекс послуг зі специфікою ветеранської політики. Ти можеш тут поспілкуватися, розповісти про свої навички та спеціальність, і тобі запропонують різний спектр місць праці,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

Керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб додав, що центр створили, щоб дати ветеранами шанс знайти нове покликання у цивільному житті.

"Маємо можливість відкривати ветеранські центри практично в кожному районі міста. І кожен центр має свою спеціалізацію. На Чупринки ми зробили спеціалізацію підтримки родин безвісти зниклих і військовополонених, а тут, на Виговського, акцент є на працевлаштуванні і кар'єрному розвитку, бо є проблема і відсутність контакту між бізнесом, компаніями і ветеранами. Тут будуть працювати всі, хто має ветеранський бойовий досвід, тобто буде "рівний – рівному"", – розповів Андрій Жолоб.

У центрі проводитимуть навчання та періодичні курси у малих групах: вчитимуть підприємництва, як відкрити ФОП, як працювати з податковою службою, а також розповідатимуть, які є платформи для працевлаштування ветеранів та для пропозицій бізнесу.

Платформа kurs.in.ua уже стала партнером для організації навчання ветеранів. У центрі уже можна отримати консультацію фахівця з працевлаштування.

У хабі хочуть організувати замкнений цикл – навчання, кар'єрний ріст, співпраця з бізнесом та працевлаштування.

Там також надаватимуть юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо соціальних гарантій та пільг.

Запрошуємо представників бізнесу, які розуміють потребу у працевлаштуванні ветеранів. Вже маємо гарний приклад співпраці з місцевою підприємницею, яка влаштувала на роботу ветерана масажистом. Також вдалось налагодити співпрацю з австрійсько-українською компанією, яка займається навчанням кар'єрного росту,

– додав Андрій Жолоб.

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Результати роботи Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій

У 2024 році Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій:

надав послуги для 24 559 осіб,

провів понад 3 тисячі юридичних консультацій, 2,5 тисячі психологічних послуг та 13 тисяч інформаційних консультацій.

надавав фінансову підтримку родинам ветеранів,

провів 90 заходів, залучивши майже 3 тисячі осіб, та понад 20 тренінгів та навчань, як спілкуватися цивільним із військовими.

Загалом він працює уже 8 років. Це був один із перших подібних закладів в Україні: тут надають як допомогу та консультації, так і приймають документи на міські виплати для родин захисників.

Адреси центру:

вул. Пекарська, 41 (головний офіс),

вул. Чупринки, 85 (надають підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти),

вул. Виговського, 32.

Згодом такі центри з'являться у кожному районі міста. Наступний – у Шевченківському районі.

Важливо. Графік роботи центру: понеділок – четвер: 08:00 – 17:00, п'ятниця: 08:00 – 15:45. Контакт: +38 073 962 83 25.