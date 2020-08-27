Центр Києва – без світла: що трапилось
Надвечір 27 серпня в районі Майдану Незалежності в Києві сталася аварія на електромережі. У результаті знеструмлено фактично весь центр столиці.
Про інцидент повідомила пресслужба КМДА. Відповідний допис з’явився на телеграм-каналі відомства.
Попередній гучний інцидент У центрі Києва зникло світло: що трапилось і які вулиці знеструмлені
Які райони центру Києва залишилися без світла
- "Великий"фонтан,
"Малий" фонтан,
- частина ТЦ "Глобус",
прилеглі житлові будинки.
У КМДА пообіцяли відновити електропостачання орієнтовно о 20:00 27 серпня. Крім того, тут повідомили, що водограї на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.
До речі Через потужний вибух на газопроводі під Дамаском вся Сирія залишилася без світла: відео
Друге за добу відключення електрики в центрі Києва
Напередодні у центрі Києва також сталося аварійне відключення обладнання. Через аварію без світла залишилися дві вулиці.
Мовиться про будинки за такими адресами:
- вулиця Паньківська 17, 19;
- Саксаганського 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.