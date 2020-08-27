Надвечір 27 серпня в районі Майдану Незалежності в Києві сталася аварія на електромережі. У результаті знеструмлено фактично весь центр столиці.

Про інцидент повідомила пресслужба КМДА. Відповідний допис з’явився на телеграм-каналі відомства.

Попередній гучний інцидент У центрі Києва зникло світло: що трапилось і які вулиці знеструмлені

Які райони центру Києва залишилися без світла

"Великий"фонтан,

"Малий" фонтан,

частина ТЦ "Глобус",

прилеглі житлові будинки.

У КМДА пообіцяли відновити електропостачання орієнтовно о 20:00 27 серпня. Крім того, тут повідомили, що водограї на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.

До речі Через потужний вибух на газопроводі під Дамаском вся Сирія залишилася без світла: відео

Друге за добу відключення електрики в центрі Києва

Напередодні у центрі Києва також сталося аварійне відключення обладнання. Через аварію без світла залишилися дві вулиці.

Мовиться про будинки за такими адресами: