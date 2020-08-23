Під час святкування 29-ї річниці незалежності України у центрі Києва перекриють рух транспорту. Окремі ділянки доріг закрили для проїзду з 23 серпня.

Центр столиці буде перекритий до закінчення святкування 24 серпня. Про це повідомляє пресслужба КМДА. Важливо Як відзначити День Незалежності 2020: програми святкувань у найбільших містах України Рух обмежать на таких вулицях: вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

Михайлівська площа;

вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

вулиця А. Тарасової;

вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

вулиця Десятинна. Актуально До Дня Незалежності Укрзалізниця запустить додаткові потяги: напрямки та дати Також 24 серпня з 08:00, через проведення масових заходів, буде перекрито: частину вулиці Володимирської (біля парку імені Т. Г. Шевченка);

бульвар імені Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до Бессарабської площі);

вулиця Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);

Володимирський проїзд;

вулиця Костьольна;

вулиця Прорізна;

вулиця Б. Хмельницького (на відрізку від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

площа Бессарабська;

вулиця Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до площі Бессарабської);

площа Європейська;

Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);

вулиці Городецького (на відрізку від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької). На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.