Центр Києва перекриють через святкування Дня Незалежності: мапа
Під час святкування 29-ї річниці незалежності України у центрі Києва перекриють рух транспорту. Окремі ділянки доріг закрили для проїзду з 23 серпня.
Центр столиці буде перекритий до закінчення святкування 24 серпня. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Важливо Як відзначити День Незалежності 2020: програми святкувань у найбільших містах України
Рух обмежать на таких вулицях:
- вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
- Михайлівська площа;
- вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
- вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
- вулиця А. Тарасової;
- вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
- вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
- Софійська площа;
- Рильський провулок;
- вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
- вулиця Десятинна.
Актуально До Дня Незалежності Укрзалізниця запустить додаткові потяги: напрямки та дати
Також 24 серпня з 08:00, через проведення масових заходів, буде перекрито:
- частину вулиці Володимирської (біля парку імені Т. Г. Шевченка);
- бульвар імені Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до Бессарабської площі);
- вулиця Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
- Володимирський проїзд;
- вулиця Костьольна;
- вулиця Прорізна;
- вулиця Б. Хмельницького (на відрізку від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- площа Бессарабська;
- вулиця Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до площі Бессарабської);
- площа Європейська;
- Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
- вулиці Городецького (на відрізку від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької).
На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.